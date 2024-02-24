بحضور كبير.. "النادي السعودي" ببرايتون يحتفي بـ"يوم التأسيس"

احتفل النادي السعودي بمدينة برايتون جنوب المملكة المتحدة، مساء أمس الأول الخميس 22 فبراير، بذكرى يوم التأسيس، في رحاب جامعة ساسكس، تحت رعاية الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن.
حضر الاحتفالَ جمعٌ كبير من الطلاب المبتعثين والمرافقين، معبرين عن اعتزازهم بهذا الوطن الغالي وعمق تاريخه.
واشتمل الاحتفال على معرض تعريفي عن تاريخ السعودية منذ ثلاثة قرون، وعبر مراحلها الثلاث، يصاحبه ركن للتراث الوطني عرض فيه العديد من المقتنيات السعودية الأثرية.
وأوضح رئيس النادي السعودي ببرايتون باحث الدكتوراه بجامعة ساسكس، محمد بن خالد آل حيدان؛ أن النادي السعودي قد صمّم أحد أهدافه على ربط المواطن في الخارج بالوطن من خلال إقامة المناسبات الوطنية والاحتفال بها.
وأقيم الاحتفال في رحاب جامعة ساسكس؛ لكي يتسنّى للسعوديين مشاركة تاريخهم وإرثهم المجيد، والاعتزاز بدولتهم وطنًا وقيادة مع الآخرين الذين حضروا هذه المناسبة من مختلف الجنسيات.
ورفع "آل حيدان" التهنئةَ باسم طلاب وطالبات برايتون إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، وسفير المملكة في لندن بهذه الذكرى الغالية على قلوب السعوديين، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظلّ قيادتنا العادلة.