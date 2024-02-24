بحضور كبير.. "النادي السعودي" ببرايتون يحتفي بـ"يوم التأسيس"

ورفع "آل حيدان" التهنئةَ باسم طلاب وطالبات برايتون إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده رئيس مجلس الوزراء، وسفير المملكة في لندن بهذه الذكرى الغالية على قلوب السعوديين، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته، ويديم عليه نعمة الأمن والأمان في ظلّ قيادتنا العادلة.