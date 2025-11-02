الهيئة العامة للعقار: 55 مشروع بيع وتأجير على الخارطة خلال أكتوبر الماضي

أعلنت الهيئة العامة للعقار أن شهر أكتوبر 2025 شهد ترخيص 55 مشروع بيع وتأجير على الخارطة، تضم أكثر من 20 ألف وحدة عقارية بمختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن القيمة التقديرية لمشاريع البيع على الخارطة المرخصة بلغت نحو 32 مليار ريال، ما يعكس النمو المتواصل في القطاع العقاري واستجابته لمتطلبات التنمية العمرانية.
وتؤكد الهيئة أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهودها لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقارية، ودعم المعروض العقاري السكني والتجاري بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يذكر أن برنامج البيع والتأجير على الخارطة يسهم في تمكين المستثمرين والمطورين العقاريين من تطوير مشاريع نوعية تواكب الطلب المتزايد على السكن وتضمن حقوق جميع الأطراف.
ودعت الهيئة المهتمين للاطلاع على تفاصيل المشاريع المرخصة عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة استمرارها في تمكين بيئة عقارية آمنة ومحفزة للاستثمار.