أهالي موسم جازان يشتكون توقف "هدم وبناء" جامع "كعاشيم"

عبر أهالي موسم جازان عن استيائهم من عدم إنهاء مشروع هدم وبناء جامع "كعاشيم الموسم" بجازان، رغم مرور 11 عامًا على تعثر المشروع، وعام من زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمنطقة.
كما تساءلوا: "هل تنتظر الوزارة حدوث كارثة حتى تتحرك وتطرح المشروع للمقاولين؟ قائلين: إنه مع كل هطول أمطار نعاني من المياه التي تتسرّب للجامع من الأسقف والتشققات، ونخاف أن تتسرب المياه للكهرباء.
وأشاروا إلى إقفال دورات المياه منذ ما يقارب عشر سنوات؛ بسبب انهيار سقفها وعدم إدراج الجامع لمشروع الصيانة، بحجة أن الجامع لديه مشروع هدم وبناء من جديد.
وأوضحوا أن معظم الجامع بحاجة ماسّة إلى الصيانة العاجلة؛ حيث أصبحت مكيفات الجامع حاليًّا متهالكة، والفرش أيضًا يحتاج إلى تغيير.
ولفتوا إلى ازدحام المصلين يوم الجمعة؛ مما يتسبّب في أداء بعضهم للصلاة خارج الجامعة؛ لعدم اتساعه لكل القادمين، خصوصًا من مستشفى الموسم العام وبعض القرى الصغيرة التي لا توجد بها صلاة جمعة.
وجدّد الأهالي مناشدتهم للجهات المعنية لسرعة التجاوب مع وضع الجامع، وتنفيذ مشروع الهدم وإعادة بناء الجامع والاستفادة من توسعته لاستيعاب الكثافة السكانية والمراجعين للمستشفى القريب من الجامع.