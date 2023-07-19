"الهاجري": استضافة جدة القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى تعكس المكانة الريادية للمملكة

وأوضح الهاجري أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير نحو المستقبل بخطى حثيثة وواضحة انطلاقًا من رؤيتها الطموحة لتكون دولاً ناهضة ومختلفة في المستقبل. ويجسد ذلك حرص هذه الدول على تحديد الفرص المستقبلية والشراكات المتنوعة مع الدول كافة، والبحث عن نقاط جذب جديدة، تسعى إلى رفاهية مواطنيها وشعوبها.. ويعزز ذلك حرص وقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.