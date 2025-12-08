قطار السعودية–قطر السريع.. مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل الخليجي

في خطوة تاريخية تعكس قوة العلاقات الثنائية والتكامل الخليجي، أُعلن عن مشروع قطار السعودية–قطر السريع، الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في قطاع النقل الإقليمي، ويعزز الترابط الاقتصادي والاجتماعي بين الرياض والدوحة.
المشروع الذي يمتد بطول 785 كيلومترًا، ويمر عبر الهفوف والدمام، سيختصر زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، بسرعة تتجاوز 300 كم/س. وسيرتبط مباشرة بمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ما يعزز كفاءة الربط بين منظومات النقل الجوي والبري في البلدين.
وقد شهد توقيع الاتفاقية سمو ولي العهد، وأمير دولة قطر، في حدث يُعد ترجمة عملية لرؤية البلدين نحو مستقبل مترابط ومستدام. ويُتوقع أن يخدم القطار أكثر من 10 ملايين مسافر سنوياً، مما يجعله أحد أكبر مشاريع النقل وأكثرها تأثيرًا في المنطقة.
فوائد اقتصادية وسياحية وتوظيفية واسعة
المشروع سيسهم في تنشيط الاقتصاد الخليجي، عبر تقليص أوقات السفر، وتسهيل نقل البضائع، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. كما يعزز القطاع السياحي من خلال دعم الرحلات القصيرة والمتكررة، وزيادة الإنفاق في قطاعي الضيافة والخدمات.
وتُقدّر مساهمة المشروع في اقتصاد البلدين بما يفوق 115 مليار ريال سعودي، مع توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعكس حجمه وأثره الكبير على التنمية وسوق العمل.
رمزية تاريخية وتكامل حضاري
لا يُعد القطار مجرد بنية تحتية متقدمة، بل يُجسد البعد الرمزي للعلاقات السعودية–القطرية، ويُعبر عن وحدة ثقافية واجتماعية ضاربة في الجذور. كما يمثل التزاماً مشتركاً برؤية الخليج الموحّد، القائمة على التعاون والتكامل.
نقلة مستدامة نحو نقل أكثر كفاءة
سيكون المشروع ركيزة أساسية في منظومة النقل المستدام، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقديم وسيلة أكثر أمانًا وراحة، باستخدام أنظمة تشغيل ذكية وصديقة للبيئة.
ويُعد تكامل المشروع مع المطارات وشبكات النقل العام عاملاً مهمًا في رفع كفاءة التنقل اليومي، وتسهيل حركة المسافرين محلياً ودولياً، بما يرسخ مكانة السعودية وقطر كمحورَيْ نقل متقدّمَيْن في المنطقة.
ومع انطلاق هذا المشروع العملاق، تدخل المنطقة الخليجية مرحلة جديدة من التحديث في البنية التحتية والنقل، بما يواكب طموحات التنمية، ويؤكد أن مستقبل الخليج يبدأ بخط سكة حديد.