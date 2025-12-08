قطار السعودية–قطر السريع.. مشروع استراتيجي يعيد رسم خريطة النقل الخليجي

المشروع الذي يمتد بطول 785 كيلومترًا، ويمر عبر الهفوف والدمام، سيختصر زمن الرحلة بين العاصمتين إلى نحو ساعتين فقط، بسرعة تتجاوز 300 كم/س. وسيرتبط مباشرة بمطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ومطار حمد الدولي في الدوحة، ما يعزز كفاءة الربط بين منظومات النقل الجوي والبري في البلدين.