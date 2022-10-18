جدة.. إنشاء إدارة عامة لمعالجة مخالفات المخططات هذه أهدافها

وتهدف الإدارة العامة لمعالجة مخالفات المخططات إلى تحسين جودة الحياة بالمخططات السكنية، ومعالجة جوانب القصور فيها، وتعزيز المشاركة المجتمعية ومعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق الحكومية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك الحد من التعدي عليها.