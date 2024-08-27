"ثبات للإنشاءات" تحصل على شهادة "أفضل بيئة عمل لعام 2024"

الجدير بالذكر، أن "ثبات للإنشاءات"، تأسست عام 1977م، ومنذ ذلك الحين، وهي تساهم في تطوير البنية التحتية، وأعمال التشييد في المملكة العربية السعودية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف القطاعات. وتتميز الشركة بتركيزها على الجودة والابتكار، وتوفير بيئة عمل مُلهمة لموظفيها، وهو ما أهلها للحصول على هذه الجائزة المرموقة.