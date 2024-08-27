"ثبات للإنشاءات" تحصل على شهادة "أفضل بيئة عمل لعام 2024"
حصلت شركة "ثبات للإنشاءات" على شهادة "أفضل بيئة عمل لعام 2024م"، من المنظمة العالمية لثقافة بيئة العمل"Great Place to Work" ، والتي تؤكد على التزام الشركة بتوفير بيئة عمل استثنائية وملهمة لموظفيها.
ويأتي حصول شركة "ثبات للإنشاءات" على هذه الشهادة، ليؤكد نجاحها في خلق بيئة عمل تقوم على أسس التعاون والالتزام والاحترام المتبادل، وتشجع على الابتكار والإبداع. كما يعكس حرص الشركة على توفير فرص التطوير والتدريب المستمر لموظفيها، بما يضمن استمرارهم في تحقيق التميز والنجاح، ويدعم مسيرة التميز والنجاح المستدام للشركة.
من جانبها، علقت إدارة شركة ثبات للإنشاءات: "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يحفزنا على مواصلة العمل بجد للحفاظ على مكانتنا كأفضل بيئة عمل في قطاع الإنشاءات".
الجدير بالذكر، أن "ثبات للإنشاءات"، تأسست عام 1977م، ومنذ ذلك الحين، وهي تساهم في تطوير البنية التحتية، وأعمال التشييد في المملكة العربية السعودية من خلال تنفيذ مشاريع كبرى في مختلف القطاعات. وتتميز الشركة بتركيزها على الجودة والابتكار، وتوفير بيئة عمل مُلهمة لموظفيها، وهو ما أهلها للحصول على هذه الجائزة المرموقة.
يذكر أن منظمة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المنظمات تخصصًا في تطوير بيئات العمل، إضافة إلى تقديمها جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنويًا لمختلف الدول حول العالم.