"مجموعة التجارة لـG20".. حضور بارز لـ"القصبي" واجتماعات وزارية

وأكد الوزير، أن الاجتماع خلال سنة الرئاسة الإندونيسية هو استمرار للجهود الكبيرة المبذولة لمواجهة التحديات العالمية مع دول المجموعة، في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار واستجابتها للأزمات العالمية من خلال مناقشة الحلول لدعم الإصلاحات اللازمة لمنظمة التجارة العالمية، في ضوء مخرجات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية مساهمة النظام التجاري متعدد الأطراف في تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمارات المستدامة والشاملة لجميع التقنيات النظيفة ومنخفضة الانبعاثات؛ بما فيها الطاقة المتجددة لتسريع التعافي الاقتصادي، وبحث الأدوار التي يمكن لدول العشرين تبنيها لضمان قدرة الأعضاء من الاستفادة من التجارة الرقمية واندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والذي أكدت الدول الأعضاء من خلاله استمرار دعمها لمخرجات المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين لمساهمتها في الاستجابة لأثر جائحة كورونا على التجارة والاستثمار من خلال قائمة الإجراءات قصيرة وطويلة المدى لدعم التجارة والاستثمار الدوليين، إلى جانب مناقشة فرص تمكين التحولات الرقمية من أجل تصنيع شامل ومستدام وبحث سبل دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاعتماد تقنيات الصناعة 4.0.