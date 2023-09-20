نقل تهنئة "السيسي" للقيادة بذكرى اليوم الوطني.. "نقلي" يستقبل أمين الرئاسة المصرية

ونقل أمين الرئاسة المصرية، خلال الاستقبال، تحيات وتهاني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، متمنياً للمملكة وشعبها دوام التقدم والازدهار.