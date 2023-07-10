تناقش نظامَ تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.. المملكة تشارك في أعمال لجنة الأونسيترال في فيينا

وتسعى لجنة "الأونسيترال" من خلال دوراتها السنوية إلى العمل على اعتماد الصيغ النهائية لمشروعات النصوص القانونية المُعَدة من الفِرَق العاملة التابعة لها، والنظر في اختيار الموضوعات والمشروعات القانونية التي ستعمل عليها الفِرَق العاملة خلال دوراتها المقبلة، إضافة إلى متابعة مستجدات القانون التجاري الدولي، ومناقشة أهم الإصلاحات والمقترحات، إلى جانب رصد التطورات الخاصة بمجموعة السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال نظام "كلاوت"، الذي يعد منصة دولية لنشر المعلومات عن أحكام المحاكم وهيئات التحكيم المستندة إلى الاتفاقيات، والقوانين النموذجية للجنة.