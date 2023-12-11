مقررات جامعية لطلبة الثالث الثانوي.. "الحمياني" تعرّف بـ"التسجيل المزدوج" وتفاصيله

أوضحت المشرف على إدارة استقطاب الموهوبين بجامعة جدة الدكتورة هيا الحمياني؛ أن برنامج "التسجيل المزدوج" يتيح لطلاب التوجيهي دراسة مقررات جامعية؛ لإظهار مواهبهم وتسريعهم أكاديميًا.
وتنظّم جامعة جدة لقاءً تعريفيًا لأولياء أمور الطلاب لتعريفهم ببرنامج "التسجيل المزدوج"؛ حيث قالت "الحميداني": اللقاء يستهدف الشرح والتعريف بالبرنامج، الذي يسمح للطالب في الثالث الثانوي بدراسة مقررات جامعية بالتزامن مع دراسته الثانوية.
وأضافت: المقررات الممكن دراستها تشمل اللغة الصينية والمهارات اللغوية والثقافة الإسلامية وبعض المقررات العامة.
وأردفت: هذا النوع من البرامج يسهل على الطالب التعوّد على الحياة الجامعية قبل الالتحاق كما يسهم في التفريع الأكاديمي ويقلل المدة التي يلتحق خلالها الطالب بالجامعة، وهذه البرامج تستثمر قدرات الطلاب الموهوبين.