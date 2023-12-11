مقررات جامعية لطلبة الثالث الثانوي.. "الحمياني" تعرّف بـ"التسجيل المزدوج" وتفاصيله

وأردفت: هذا النوع من البرامج يسهل على الطالب التعوّد على الحياة الجامعية قبل الالتحاق كما يسهم في التفريع الأكاديمي ويقلل المدة التي يلتحق خلالها الطالب بالجامعة، وهذه البرامج تستثمر قدرات الطلاب الموهوبين.