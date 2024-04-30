استشاري جهاز هضمي لـ"سبق": تسمم مطعم الرياض حالة نادرة وقد تكون خطيرة.. وهذه أعراضها

قال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة تورنتو بكندا الدكتور عبدالله الذيابي: إن التسمم الذي حدث لمجموعة من الأشخاص في الرياض ينتقل عبر الطعام ولا ينتقل من شخص لآخر، على عكس بعض أنواع التسمم الغذائي الأخرى التي قد تكون معدية، فيما يتمّ تدمير سموم البكتيريا المسببة للبوتوليزم خلال غلْي الأطعمة لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل تناولها.
وقال الدكتور الذيابي في تصريح لـ"سبق": التسمم المسجل حاليًّا في الرياض "البوتوليزم" ينتج عن سموم من بكتيريا، وهو حالة نادرة وقد تكون خطيرة ناتجة عن تناول طعام ملوث، وتشمل الأعراض: الغثيان، الاستفراغ، ألم البطن، صعوبة في البلع والتنفس، والشلل.
وعن تأثير هذه الحادثة على زيارات المطاعم، قال الدكتور الذيابي: بالتأكيد أثرت حادثة التسمم الغذائي على قرار الشخص بزيارة المطعم، فقد زادت هذه الحادثة من وعيه بأهمية اختيار الأماكن الآمنة والنظيفة لتناول الطعام وإعداد الوجبات في المنزل، وربما أثرت أيضًا على ثقته في جودة الخدمة والسلامة الصحية المقدمة في تلك المطاعم.
وإجابةً على سؤال: هل تكون هذه الحادثة مردودها بشكل إيجابي للتوجه للأكل الصحي وبداية حياة صحية للكثير من رواد المطاعم؟ أجاب الدكتور الذيابي: نعم، بالتأكيد، يمكن أن تكون هذه الحادثة مردودها إيجابيًّا بشكل كبير على التوجه لتناول الطعام الصحي وبداية حياة صحية للكثير من رواد المطاعم، فبعد وقوع حادثة التسمم الغذائي يزداد الوعي لدى الناس حول أهمية اختيار الأطعمة الصحية والنظيفة؛ مما يحفزهم على تفادي المخاطر واتباع نمط حياة أكثر صحة.