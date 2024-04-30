استشاري جهاز هضمي لـ"سبق": تسمم مطعم الرياض حالة نادرة وقد تكون خطيرة.. وهذه أعراضها

قال استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة تورنتو بكندا الدكتور عبدالله الذيابي: إن التسمم الذي حدث لمجموعة من الأشخاص في الرياض ينتقل عبر الطعام ولا ينتقل من شخص لآخر، على عكس بعض أنواع التسمم الغذائي الأخرى التي قد تكون معدية، فيما يتمّ تدمير سموم البكتيريا المسببة للبوتوليزم خلال غلْي الأطعمة لمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل تناولها.