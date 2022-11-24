"مركز الأزمات" يعلن إغلاق عدة أنفاق بجدة ويطالب بـ"تجنّبها"

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة إلى تجنّب عدة أنفاق بجدة وهي "الأمير ماجد مع فلسطين كامل، والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، ونفق الجامعة في اتجاه الشمال، ونفق الملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب".
كما أعلن المركز إغلاق طريق الحرمين من كوبري المنتزهات إلى كوبري الملك عبدالله بالاتجاهين.
وفي وقت سابق، أعلن مرور جدة إغلاق أنفاق "الطير وسوق السلام مول شمالاً، وفلسطين مع السبعين، والملك عبدالله مع الستين باتجاه الجنوب، والملك عبدالله مع المدينة غرب".
وتشهد جدة أمطارًا غزيرة، فيما رفع النظام الآلي للإنذار المبكر درجة الحالة إلى تحذير.
وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، القصيم)؛ في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على: (جازان، عسير، الباحة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من: (الحدود الشمالية، القريات، طريف)، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.