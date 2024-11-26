محافظ "منشآت": أرقام الميزانية تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة

وقال محافظ "منشآت": إن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتماماً خاصاً بدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال؛ من خلال حزمة من المبادرات والبرامج المقدمة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كان آخرها ملتقى "بيبان24"، الذي اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، حيث ستنعكس تلك المبادرات على حجم النمو بالقطاع ومساهمته في الناتج المحلي والاقتصاد الوطني".