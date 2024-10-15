"العسومي": كيان الاحتلال وظّف العلم والتكنولوجيا في تدمير البشر والحجر

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أنه إذا كانت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي قد خصصت موضوعها هذه الدورة حول موضوع "كيفية استفادة الدول من قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار لتوفير عالم أكثر سلامًا"، فإننا على مدار أكثر من عام، نرى على مرأى ومسمع من العالم أجمع، كيف يوظف كيان الاحتلال الغاشم قوة العلم والتكنولوجيا في إزهاق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ ويحولهم إلى أشلاء في دولة فلسطين، فضلًا عن التدمير الشامل لكافة منشآت البنية التحتية، بما فيها المستشفيات والمدارس والمساجد، وحتى مخيمات الإيواء.