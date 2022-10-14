القيادة تهنئ الرئيس العراقي بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

وقال الملك المفدى: "يسرُّنا بمناسبة انتخابكم وأدائكم اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية العراق أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مشيدين بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدَيْنا وشعبَيْنا الشقيقَيْن، التي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. متمنين لفخامتكم التوفيق والسداد، ولشعب جمهورية العراق الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".