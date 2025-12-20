وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. تجربة معرفية وثقافية تعرّف بدور الوقف في تنمية جدة

يقدّم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، المشارك في النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة في معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"، تجربة معرفية وثقافية تسلّط الضوء على تاريخ الوقف وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، ودوره المحوري في تنمية مدينة جدة منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –.