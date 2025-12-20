وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية.. تجربة معرفية وثقافية تعرّف بدور الوقف في تنمية جدة

يقدّم وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، المشارك في النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، ضمن جناح إمارة منطقة مكة المكرمة في معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"، تجربة معرفية وثقافية تسلّط الضوء على تاريخ الوقف وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، ودوره المحوري في تنمية مدينة جدة منذ تأسيسه على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله –.
ويضم المعرض عدة مناطق، تأتي في مقدمتها منطقة "ما قبل الوقف"، التي تستعرض ملامح حياة سكان جدة قبل تأسيس الوقف، وتجسّد هذه المرحلة عبر مؤثرات صوتية وبصرية.
كما يشتمل المعرض على منطقة الهولوغرام، حيث يُعرض من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد أولى تقنيات تحلية المياه في جدة باستخدام "الكنداسة"، بما يتيح للزائر الاطلاع على التفاصيل الهندسية والعملية لهذه التقنية التاريخية، التي مثّلت بداية مسار تحلية المياه في المملكة.
ويضم المعرض منطقة ثالثة مخصصة لتجربة أنابيب الهولوغرام المتقدمة، التي تُمكّن الزائر من استكشاف محتوى متنوع عن الحياة في جدة قبل توفر المياه، وطرق نقلها وتوفيرها قديمًا، من خلال مجسمات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تعمل عبر مستشعرات الحركة، في تجربة صُممت بأسلوب ابتكاري وجاذب للجيل الجديد.