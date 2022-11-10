بدء "الاختبار التربوي" للمعلمين والمعلمات الراغبين بالحصول على الرخصة المهنية.. اليوم

وستستمر الاختبارات في الفترة الأولى "الاختبار التربوي" خلال عدة أيام تبدأ باليوم الجمعة، حيث يتوافد -بإذن الله- العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء اختبار الفترة الأولى "الاختبار التربوي"، وذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي؛ وبهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).