"نزاهة": إيقاف موظفين في أحد البنوك وموظف بالمحكمة الجزائية وعسكري بالمرور ورئيس قسم المباني والتعديات ورئيس لجنة التوطين وممرضة في قضايا فساد

القضية الثانية عشرة: القبض بالجرم المشهود على ضابط صف، يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال من أصل (30.000) ثلاثين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة. القضية الثالثة عشرة: إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ (100.000) مئة ألف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.