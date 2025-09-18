"الإرشاد الزراعي": يُوصى بجمع ثمار الزيتون المتساقطة في سبتمبر لاستخدامها في صناعة الصابون

وأوضح الإرشاد أن هذه التوصية تأتي ضمن الإرشادات الزراعية التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة المثلى من المحاصيل وتقليل الهدر، مشيرًا إلى أن الزيت المستخرج من الثمار المتساقطة لا يُفضل مزجه بزيت الحصاد الأساسي نظرًا لاختلاف خصائصه وجودته، ما يجعله مناسبًا أكثر للاستخدامات الصناعية.