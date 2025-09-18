"الإرشاد الزراعي": يُوصى بجمع ثمار الزيتون المتساقطة في سبتمبر لاستخدامها في صناعة الصابون

أوصى الإرشاد الزراعي بجمع ثمار الزيتون المتساقطة على الأرض خلال شهر سبتمبر قبل بدء موسم الحصاد، وذلك لعصرها بشكل منفصل عن باقي المحصول، والاستفادة من الزيت المستخرج منها في صناعة الصابون.
وأوضح الإرشاد أن هذه التوصية تأتي ضمن الإرشادات الزراعية التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة المثلى من المحاصيل وتقليل الهدر، مشيرًا إلى أن الزيت المستخرج من الثمار المتساقطة لا يُفضل مزجه بزيت الحصاد الأساسي نظرًا لاختلاف خصائصه وجودته، ما يجعله مناسبًا أكثر للاستخدامات الصناعية.
ودعا المزارعين إلى اتباع هذه التوجيهات لتحقيق أفضل النتائج الاقتصادية من محاصيلهم، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي في المملكة.