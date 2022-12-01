وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية تُوَقّعان مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية

من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي "أن هذه المذكرة تُعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية، عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030؛ الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية، إضافة إلى تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدامة تُعزز من بناء قدرات صناعية محلية وسلاسل إمداد متنوعة، بالإضافة إلى توطين الكوادر البشرية".