"ليدار" توقع عقدًا لبناء 438 وحدة سكنية خلال 20 شهرًا

وبيَّنت "ليدار"، في بيانٍ صحفيٍّ لها، أن مشروع دار السدن، بالتعاون مع الشركة الوطنيَّة للإسكان، يُعدُّ من المشاريع الكبرى والإستراتيجيَّة التي تستهدفها الشركة في التطوير العقاريّ، حيث يشتمل على 438 وحدةً سكنيَّةً من خلال نماذج ثلاثة، مختلفة المساحات، وذلك على مساحةٍ إجماليَّةٍ تصل إلى 111,556 م2، متكاملة الخدمات والمرافق، وذكرت الشركة أن مدة تنفيذ المشروع في فترةٍ قياسيةٍ لا تتجاوز 20 شهرًا.