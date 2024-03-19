"ليدار" توقع عقدًا لبناء 438 وحدة سكنية خلال 20 شهرًا

أعلنت شركة "ليدار للاستثمار" عن توقيع عقدٍ مع شركة "راديال للمقاولات"؛ لتنفيذ مشروع دار السدن في مدينة جدة.
وبيَّنت "ليدار"، في بيانٍ صحفيٍّ لها، أن مشروع دار السدن، بالتعاون مع الشركة الوطنيَّة للإسكان، يُعدُّ من المشاريع الكبرى والإستراتيجيَّة التي تستهدفها الشركة في التطوير العقاريّ، حيث يشتمل على 438 وحدةً سكنيَّةً من خلال نماذج ثلاثة، مختلفة المساحات، وذلك على مساحةٍ إجماليَّةٍ تصل إلى 111,556 م2، متكاملة الخدمات والمرافق، وذكرت الشركة أن مدة تنفيذ المشروع في فترةٍ قياسيةٍ لا تتجاوز 20 شهرًا.
كما أكدت "ليدار" على أنها تسعى، من خلال مشروع دار السدن، إلى تلبية تطلّعات الأسر، والمساهمة في زيادة تملُّكها للمسكن بأسعارٍ منافسة، وبجودةٍ عاليةٍ مع تصاميم جديدةٍ وعصريةٍ تساهم في الرفع من مستوى جودة حياة سكان "ليدار"، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تدعم إقامة مجتمعاتٍ سكنيةٍ تُسهم في التنمية العمرانيَّة المستدامة.
وشهدت مراسم توقيع الاتفاقيَّة حضور كلٍّ من رئيس مجلس إدارة شركة "ليدار" الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثيم، والرئيس التنفيذي لشركة "ليدار" أحمد السحيم، ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع لشركة "راديال" المهندس/ هاشم الحداد.