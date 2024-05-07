رغم كثافتها.. "بلدية الأفلاج" تُنهي تصريف مياه الأمطار بالطرقات في وقت وجيز

نجحت بلدية الأفلاج في تصريف وسحب مياه الأمطار التي شهدتها طرقات المحافظة في وقت وجيز لم يتجاوز 3 ساعات، بعد أن غمرت مياهُ سحابة الصيف -التي شهدتها المحافظة- الطرقات.
وأسهمت الجهود البلدية في تسهيل حركة السير وسط إشادة وثناء من الجميع.
وتأتي تلك الجهود من البلدية وفق خطة مجدولة مسبقًا للعمل بها خلال موسم الأمطار من خلال تكثيف الفِرَق الميدانية والصهاريج في الأحياء والشوارع والطرقات، لتصريف المياه عبر قنوات التصريف ونقلها عبر الصهاريج.
وكانت العديد من الجهات الأمنية والخدمية قد باشرت أعمالها الميدانية بمتابعة وإشراف ميداني من محافظ الأفلاج.