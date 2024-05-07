رغم كثافتها.. "بلدية الأفلاج" تُنهي تصريف مياه الأمطار بالطرقات في وقت وجيز

نجحت بلدية الأفلاج في تصريف وسحب مياه الأمطار التي شهدتها طرقات المحافظة في وقت وجيز لم يتجاوز 3 ساعات، بعد أن غمرت مياهُ سحابة الصيف -التي شهدتها المحافظة- الطرقات.