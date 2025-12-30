العُلا تفتح أبواب الحياة البرية.. 5 محميات تُعيد التوازن وتحتفي بالتنوع البيئي

وتولي العُلا اهتمامًا خاصًا بالنمر العربي، باعتباره رمزًا بيئيًا نادرًا في المنطقة، من خلال برامج متكاملة تشمل الإكثار، وإعادة الإطلاق في البيئات الطبيعية، إلى جانب تأسيس صندوق عالمي لحماية البيئة، يعزز الجهود الدولية في صون التنوع الحيوي.