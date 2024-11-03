"خزام" استثمارات نوعية على مساحات تقارب 900 ألف متر مربع

وانتهت NHC من تطوير حضانة "قرة" والنادي الصحي، وأعمال التنفيذ في العديد من المدارس العالمية على أرض تقدر مساحتها بـ 61 ألف متر مربع، وفيما يتعلق بالحدائق والمسطحات الخضراء التي يتم تنفيذها في خزام، تم افتتاح حديقة الحي الثالث بمشروع مرسية وتشمل ملاعب رياضية، ومسارات رياضية، والعاب أطفال، وجاري تنفيذ 3 حدائق في مشاريع(إشراق ليفنج، التحالف، ديار السعد)، مع الاتفاق مع عدة جهات لضمان تنفيذ هذه المشاريع بجودة عالية وفي إطار زمني سريع