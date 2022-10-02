"الوطني للتعليم الإلكتروني" يدعو للحصول على الشهادات المهنية الاحترافية

- الشهادة المهنية الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) وتستهدف مصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي.

- الشهادة المهنية الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) وتستهدف الأفراد العاملين علـى ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني ومحكّمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري المدارس.