"الدعيلج" يسلط الضوء على مواجهة المملكة للتحديات اللوجستية العالمية

اختتمت الهيئة العامة للطيران المدني، مشاركتها في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة 12 ـ 14 أكتوبر 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث، من الخبراء ورواد الصناعة وقادة القطاع وممثلي الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
وخلال المشاركة، سلطت الهيئة العامة للطيران المدني الضوء على أهداف إستراتيجية القطاع الطموحة المتمثل في زيادة سعة الشحن الجوي من 0.8 مليون طن في عام 2023 إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030 مما سيجعل المملكة حلقة وصل أساسية في سلاسل التوريد العالمية، من خلال استثمار بقيمة 100 مليار دولار مخصصة لتحديث البنية التحتية للطيران في المملكة بالإضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.
وضمن جلسات المنتدى شارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في جلسة حوارية ضمن فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي حول دور الشحن الجوي في تعزيز مكانة المملكة القيادية في القطاع اللوجستي العالمي، استعرض كيفية تعامل المملكة في مواجهة التحديات اللوجستية العالمية من خلال إستراتيجية قطاع الطيران ودور المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض والمناطق اللوجستية الأخرى في تحقيق الطموحات اللوجستية الشاملة للمملكة.
وفي مجال الشحن الجوي، شاركت مدير عام المناطق الاقتصادية الخاصة في الهيئة أفنان خالد الحبودل في جلسة حوارية مع نخبة من الخبراء، لمناقشة أحدث التطورات وأفضل الممارسات للنهوض بمعايير الشحن الجوي.
وحول تمكين الشركات العالمية لتقديم الخدمات التشغيلية والتصنيعية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض، منحت الهيئة العامة للطيران المدني، أربع رخص تجارية لممارسة الأعمال التجارية واللوجستية في المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض لشركات عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الابتكارية والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بحضور معالي الأستاذ الدعيلج.
وسلمت الهيئة ممثلة بنائب الرئيس التنفيذي للسياسات الاقتصادية والخدمات اللوجستية عوض بن عطاالله السلمي، ترخيص تجاري لـ"سافاير"، وهي استثمار استراتيجي لشركة آلات، ولشركة بحري للخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات اللوجستية لشركة بوينغ والخاصة بقطع غيار الطائرات، ولشركة "دانفوس" الدنماركية للقيام بعمليات التصنيع الخفيفة، ولشركة شي إن للقيام بتوزيع المنتجات الخاص بهم وليكون مركز التوزيع في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة مركزًا إقليميًّا يخدم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
يذكر أن المنتدى يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.