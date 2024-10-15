"الدعيلج" يسلط الضوء على مواجهة المملكة للتحديات اللوجستية العالمية

وخلال المشاركة، سلطت الهيئة العامة للطيران المدني الضوء على أهداف إستراتيجية القطاع الطموحة المتمثل في زيادة سعة الشحن الجوي من 0.8 مليون طن في عام 2023 إلى 4.5 ملايين طن بحلول عام 2030 مما سيجعل المملكة حلقة وصل أساسية في سلاسل التوريد العالمية، من خلال استثمار بقيمة 100 مليار دولار مخصصة لتحديث البنية التحتية للطيران في المملكة بالإضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.