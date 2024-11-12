"موانئ" تعلن عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "EIX" إلى ميناء جدة الإسلامي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "EIX" التابعة لشركة Emirates Shipping Line إلى ميناء جدة الإسلامي، والتي تربط المملكة بموانئ مصر وتركيا والهند.
يأتي ذلك في إطار جهود "موانئ" لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية؛ بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: موندرا بالهند، والإسكندرية بمصر، ومرسين وإسكندرون في تركيا، بطاقة استيعابية تبلغ 1,800 حاوية قياسية.
يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يضم 62 رصيفًا متعددة الأغراض، ومنطقة خدمات لوجستية للإيداع وإعادة التصدير، ونظام نقل مباشر عبر الشاحنات من الميناء وإليه، إضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة، والتجهيزات المتطورة، والتي تشمل: محطتين لمناوَلة الحاويات بطاقة مناوَلة 7,5 مليون حاوية قياسية، ومحطتين للبضائع العامة، وحوضين لإصلاح السفن وصيانة القطع البحرية، ومجموعة أرصفة للخدمات البحرية من قَطْر وإرشاد بحري، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون طن.