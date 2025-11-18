جدول لقاءات مكثّف في البيت الأبيض خلال زيارة ولي العهد لواشنطن

يستعد البيت الأبيض، اليوم، لاستقبال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ضمن برنامج دبلوماسي مكثف يضم مراسم رسمية ومباحثات ثنائية وجلسات عمل تمتد طوال اليوم. وتشمل الزيارة المرتقبة لقاءات متعددة بين سموه والرئيس الأمريكي، إضافة إلى فعالية مسائية يحضرها عدد من كبار المسؤولين، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.