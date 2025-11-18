جدول لقاءات مكثّف في البيت الأبيض خلال زيارة ولي العهد لواشنطن

يستعد البيت الأبيض، اليوم، لاستقبال سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ضمن برنامج دبلوماسي مكثف يضم مراسم رسمية ومباحثات ثنائية وجلسات عمل تمتد طوال اليوم. وتشمل الزيارة المرتقبة لقاءات متعددة بين سموه والرئيس الأمريكي، إضافة إلى فعالية مسائية يحضرها عدد من كبار المسؤولين، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
تفاصيل الجدول بالتوقيتين الأمريكي والسعودي:
▪ 9:00 صباحًا بتوقيت EST
= 5:00 مساءً بتوقيت السعودية
انطلاق وقت استدعاء فريق التغطية الصحفية داخل البيت الأبيض.
▪ 11:00 صباحًا بتوقيت EST
= 7:00 مساءً بتوقيت السعودية
الرئيس الأمريكي يشارك في مراسم استقبال رسمية لسمو ولي العهد في الجناح الجنوبي للبيت الأبيض.
فعالية ضمن نطاق إعلامي محدود.
▪ 11:15 صباحًا بتوقيت EST
= 7:15 مساءً بتوقيت السعودية
الرئيس الأمريكي يستقبل سمو ولي العهد رسميًا في الجناح الجنوبي.
إعلام محدود.
▪ 11:45 صباحًا بتوقيت EST
= 7:45 مساءً بتوقيت السعودية
اجتماع ثنائي رسمي في المكتب البيضاوي بين الرئيس وسمو ولي العهد.
تغطية: فريق البيت الأبيض الصحفي.
▪ 12:15 ظهرًا بتوقيت EST
= 8:15 مساءً بتوقيت السعودية
غداء عمل ثنائي بين الجانبين في قاعة الاجتماعات.
جلسة مغلقة.
▪ 2:00 ظهرًا بتوقيت EST
= 10:00 مساءً بتوقيت السعودية
الرئيس الأمريكي يودّع سمو ولي العهد في موقع مخصص للتصوير.
تغطية مفتوحة لوسائل الإعلام.
▪ 6:40 مساءً بتوقيت EST
= 2:40 فجرًا بتوقيت السعودية (اليوم التالي)
الرئيس والسيدة الأولى يستقبلان سمو ولي العهد مجددًا في الجناح الجنوبي.
حضور إعلامي محدود.
▪ 6:45 مساءً بتوقيت EST
= 2:45 فجرًا بتوقيت السعودية
الرئيس والسيدة الأولى يشاركان في الاستقبال الرسمي داخل الغرفة الزرقاء.
جلسة مغلقة.
▪ 7:15 مساءً بتوقيت EST
= 3:15 فجرًا بتوقيت السعودية
مأدبة عشاء رسمية بحضور الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى وسمو ولي العهد في القاعة الشرقية.
تغطية: فريق البيت الأبيض الصحفي.
▪ 9:10 مساءً بتوقيت EST
= 5:10 فجرًا بتوقيت السعودية
الرئيس والسيدة الأولى يودّعان سمو ولي العهد في الجناح الجنوبي، معلنين ختام برنامج الزيارة الرسمي.
جلسة مغلقة.