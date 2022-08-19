"اليامي": منصة "استثمر في السعودية" توفِّر بيانات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

وأوضح أنه وفقًا لما نصت عليه الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، فإن الهيئة تختص بإدارة المنصة الإلكترونية (استثمر في السعودية). ولهذه المنصة دور كبير في تسويق الاستثمار، وتوفير البيانات اللازمة والتقارير الدورية للمستثمرين؛ إذ توفر المنصة نشرات شهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في السعودية. وبالاطلاع على النشرة الشهرية الصادرة لشهر أغسطس الحالي نجد أن هناك ارتفاعًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة ٩.٥٪ في الربع الأول من ٢٠٢٢م مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب ٠.٨٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢م مقارنة بالربع السابق؛ وهو ما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار في السعودية.