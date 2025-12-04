معرض "فومكس" بالمنتدى السعودي للإعلام.. منصة لعقد الشراكات الاستراتيجية وإطلاق التقنيات المبتكرة

ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" بالمنتدى السعودي للإعلام، يؤكد التزام المملكة بقيادة التحول الإعلامي في المنطقة، من خلال توفير منصة شاملة تجمع بين الابتكار التقني والشراكات الاستراتيجية، وتُمكّن جميع المشاركين من استشراف المستقبل والمساهمة في صناعته، ويمثل هذا الحدث فرصة ذهبية للراغبين في الانخراط بمستقبل الإعلام، واستكشاف الإمكانات الهائلة التي تفتحها التقنيات الحديثة أمام هذه الصناعة الحيوية، ويعكس الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تشكيل مستقبل الإعلام إقليمياً وعالمياً