محليات

هيئة النقل: خدمات النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى مستمرة حتى مساء الثلاثاء

شددت على أهمية الحجز عبر الموقع الإلكتروني.. والرحلات متواصلة لكل "ربع ساعة"
هيئة النقل: خدمات النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى مستمرة حتى مساء الثلاثاء
واس
واس

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، خلال فترة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر 2022م.

وأكدت أن خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى، لا تزال تُسهم في خدمة المسافرين والجماهير، وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة عبر رحلات ترددية متواصلة لكل "ربع ساعة".

وشددت الهيئة على أهمية الحجز للخدمة عبر الموقع الإلكتروني: http://collection.saptco.com.sa/woldcupserv.

قطر
الهيئة العامة للنقل
منفذ سلوى
حافلات النقل الترددي
النقل الترددي
كأس العالم FIFA قطر 2022
منفذ أبو سمرة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org