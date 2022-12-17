هيئة النقل: خدمات النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى مستمرة حتى مساء الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للنقل أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، خلال فترة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر 2022م.