وزارة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في جازان لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة جازان، تهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء مدينة زراعية متكاملة في محافظة أبو عريش لتكون مركزًا للزراعة الحديثة يضم مزارع متطورة ونقاط توزيع، ويعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل. كما تشمل مشروع بيوت محمية بنظام الزراعة المائية في محافظة ضمد يتيح للمستثمرين تطبيق الزراعة دون تربة باستخدام أنظمة مائية موفرة للموارد وتعزز إنتاجية المحاصيل.
وفي محافظة جزر فرسان، طرحت الوزارة فرصتين لتربية وتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء لتلبية الطلب المتزايد على البروتين الحيواني في السوق المحلي، مع تقديم الدعم الفني واللوجستي للمستثمرين لضمان نجاح المشاريع.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين، داعية الراغبين في الاطلاع على التفاصيل إلى زيارة بوابة “فرص” للحصول على مزيد من المعلومات حول المشاريع المتاحة.