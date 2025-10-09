وزارة الزراعة تطرح فرصًا استثمارية جديدة في جازان لتعزيز التنمية الزراعية والأمن الغذائي

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين، داعية الراغبين في الاطلاع على التفاصيل إلى زيارة بوابة “فرص” للحصول على مزيد من المعلومات حول المشاريع المتاحة.