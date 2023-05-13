وزير العدل يوجه بالإطلاق الرسمي لخدمة "فرز ودمج العقارات إلكترونيًّا"

وفي الإطلاق التجريبي للخدمة؛ تم فرز ودمج أكثر من ١٠٠ ألف صك عقاري في وقت وجيز لا يتجاوز دقائق للطلب الواحد، ودون تدخل بشري، ودون الحاجة إلى مراجعة المستفيدين لكتابات العدل.