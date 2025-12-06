شرطة الرياض تضبط مواطنَيْن روّجا أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنَيْن تورّطا في ترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضحت الشرطة أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، قبل إحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.
وتهيب الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: 995@gdnc.gov.sa)، مؤكِّدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة من دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.