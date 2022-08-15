نيويورك.. سرقة سائح سعودي تحت تهديد السلاح

وذكرت شرطة نيويورك هذه الحادثة ضمن عددٍ من الجرائم التي بدأت تزيد في المدينة، حيث تشير سجلات الشرطة إلى أن نسبة الجريمة في نيويورك ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة ٤٠ % مقارنة بالعام الماضي.