نيويورك.. سرقة سائح سعودي تحت تهديد السلاح

تعرض سائح سعودي للسرقة تحت تهديد السلاح في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية.
وقالت شرطة نيويورك إنها تلقت بلاغًا من سائح سعودي (٢٤ عامًا) عن تعرضه لسرقة هاتفه الجوال تحت تهديد السلاح من قِبل شخصين بالقرب من حديقة سنترال بارك الشهيرة.
وأشارت مصادر الشرطة إلى أن الحادثة وقعت يوم أمس الأحد، ولم يتعرض أحد لأي إصابات.
وذكرت شرطة نيويورك هذه الحادثة ضمن عددٍ من الجرائم التي بدأت تزيد في المدينة، حيث تشير سجلات الشرطة إلى أن نسبة الجريمة في نيويورك ارتفعت خلال العام الجاري بنسبة ٤٠ % مقارنة بالعام الماضي.