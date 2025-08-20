بالشراكة مع "كاوست".. هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تطلق برنامجًا تدريبيًا لتسريع نقل التقنية في الجامعات السعوديّة

من جانبه أشار نائب الرئيس الأعلى لمعهد التحول الوطني في "كاوست" إيان كامبل، إلى أن البرنامج سيسهم في ضمان تحويل أبحاث المملكة إلى حلول واقعية، ونحن فخورون بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لبناء الخبرات الوطنية وتعزيز قدرة المملكة في تسويق الابتكارات، حيث يأتي اختيار الهيئة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية شريكًا في إطلاق البرنامج، لما تتمتع به الجامعة من منظومة ابتكارية متكاملة مكّنتها من نيل 1448 براءة اختراع، و287 ترخيصًا تقنيًا، وستسهم من خلال خبرتها وتجربتها الرائدة في دعم المؤسسات البحثية الأخرى في المملكة لتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي عبر تسريع عمليات تسويق الابتكارات.