كيف تراهن "دي سكويرز" على مستقبل السوق السعودي

وفي ٢٠٢٤ أظهرت البيانات الرسمية أن المدفوعات الإلكترونية شكّلت الغالبية العظمى من معاملات التجزئة، ما يدل على قبول واسع للمدفوعات الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، يقول قناوي: "حين نرى هذا المستوى من التحول في سلوك المستهلك، ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات تختلف عمّا اعتدنا عليه فالمدفوعات الرقمية بهذا الحجم تعني أن رحلة العميل أصبحت رقمية بالكامل تقريبًا." ومع توقعات نمو سوق برامج الولاء حتى عام ٢٠٢٩، يصف قناوي هذا التوجه بأنه تحول في عقلية المؤسسات نفسها، ويشير: "لم تعد الشركات تنظر إلى الولاء كحملة أو أداة ترويج قصيرة المدى. اليوم، ولكنه أصبح ركيزة إستراتيجية ترفع قيمة الشركة وتوسس علاقتها بعملائها على مبادئ الاستدامة."