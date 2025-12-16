كيف تراهن "دي سكويرز" على مستقبل السوق السعودي

في ظل تسارع التحوّل الرقمي في المملكة العربية السعودية وارتفاع وتيرة التسوّق الإلكتروني، تشهد المملكة اليوم بيئة خصبة لإعادة تصور مفهوم الولاء والمكافآت، إذ يشير تقرير صادر عن مؤسسة "ريسرش أند ماركتس" أن حجم برامج الولاء في السعودية بلغ حوالي ٨٤٢،٥ مليون دولار في ٢٠٢٥، مع توقعات نمو تصل إلى حوالي ١،٣٧مليار دولار بحلول ٢٠٢٩ بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ١٣٪.
وفي إطار التحوّل نحو مجتمع غير نقدي، تشير بيانات رسمية من التقرير السنوي لبرنامج قطاع التنمية المالية إلى أن ٧٩٪ من معاملات التجزئة في عام ٢٠٢٤ أجريت عبر وسائل الدفع الإلكتروني، مقارنًة بنسبة نمو بلغت ٧٠٪ في ٢٠٢٣ مع وصول عدد المعاملات غير النقدية إلى نحو ١٢،٦ مليار معاملة خلال العام.
ورغم نمو معدل المدفوعات الرقمية واتساع البنية الأساسية للدفع، إلا أن كثيرًا من الشركات لا تستفيد من الفرص التحليلية والرقمية المتاحة اليوم، بحيث لا تزال تعتمد على أدوات ولاء تقليدية مثل بطاقات النقاط والخصومات، وهو ما لا يتماشى مع توقعات المستهلك السعودي المتغيرة. ومن هنا تظهر الفجوة حيث يحتاج سوق الولاء إلى حلول أكثر تقدمًا وفعالية تتناسب مع بنية الدفع الرقمية المتقدمة وتنامي التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تحول سلوك المستهلك نحو الحلول الرقمية فتجعل للمكافآت دورًا مباشرًا في تحسين تجربته اليومية.
من هذا المنطلق، برز الدور التقني والإستراتيجي لـ "دي سكويرز"، الشركة الرائدة في تقديم حلول الولاء والمكافآت الحديثة في منطقة الخليج العربي، في تمكين الشركات من الاستفادة من هذا التحول، وتقديم حلول ولاء مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات والتفاعل الرقمي. ومنذ تأسيسها عام ٢٠١٢، توسّعت "دي سكويرز"، بشكل مدروس، حتى أصبحت شريكًا لعدد من العلامات الرئيسية في السعودية في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والتجزئة والبنوك والسلع الاستهلاكية والطاقة وغيرها.
في هذا السياق، يقول مروان قناوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي سكويرز: "عندما تصل المدفوعات الرقمية إلى نحو ٨٠٪ من معاملات التجزئة، وعندما يصبح المستهلك متابعًا لكل احتياجاته عبر القنوات الرقمية، فهذا يعني أن الزمن تجاوز نماذج الولاء التقليدية. لم يعد يكفي أن نمنح العميل نقاطًا متراكمة أو خصومات عابرة. ما تحتاجه الشركات اليوم هو منظومة ولاء تفهم العميل، وتتفاعل معه، وتقدّم له قيمة حقيقية، وهو ما نعمل عليه في "دي سكويرز" عبر تطوير جيل جديد من برامج الولاء المبنية على البيانات العميقة والذكاء الاصطناعي وقدرات التفاعل اللحظي."
وأضاف: "من خلال هذا النهج، تعيد "دي سكويرز" صياغة العلاقة بين العلامة التجارية والعميل بالكامل فتحولها إلى علاقة متكاملة بداية من التفاعل مع العلامة ثم قرار الشراء ووصولًا إلى المكافآت والتفاعل المستمر. وعلى الجانب الآخر، تحصل الشركات على فهم دقيق لسلوك المستهلك وقدرة على التنبؤ بما سيحتاجه لاحقًا حتى تتمكن من تصميم تجارب مخصصة تمنحه شعورًا بأن العلامة تفهمه حقًا. وهذه هي القيمة التي تصنع ولاءً طويل المدى وليس مجرد معاملة عابرة."
وفي ٢٠٢٤ أظهرت البيانات الرسمية أن المدفوعات الإلكترونية شكّلت الغالبية العظمى من معاملات التجزئة، ما يدل على قبول واسع للمدفوعات الرقمية والتوسع في التجارة الإلكترونية. وفي هذا الصدد، يقول قناوي: "حين نرى هذا المستوى من التحول في سلوك المستهلك، ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات تختلف عمّا اعتدنا عليه فالمدفوعات الرقمية بهذا الحجم تعني أن رحلة العميل أصبحت رقمية بالكامل تقريبًا." ومع توقعات نمو سوق برامج الولاء حتى عام ٢٠٢٩، يصف قناوي هذا التوجه بأنه تحول في عقلية المؤسسات نفسها، ويشير: "لم تعد الشركات تنظر إلى الولاء كحملة أو أداة ترويج قصيرة المدى. اليوم، ولكنه أصبح ركيزة إستراتيجية ترفع قيمة الشركة وتوسس علاقتها بعملائها على مبادئ الاستدامة."
ويرى قناوي أن السعودية أصبحت واحدة من أكثر الأسواق استعدادًا لحلول ولاء متقدمة، وذلك مع انتشار التجارة الرقمية وارتفاع اعتماد المستهلك على الهاتف الذكي، حيث يضيف قائلًا: "السوق اليوم جاهز، والمستهلك أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، ولكن أدوات الولاء التقليدية لم تَعُد تكفي. وهنا تحديدًا يبرز دور "دي سكويرز" التي أصبحت الشريك الأكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق السعودي وبناء منظومة ولاء متكاملة تدعم رؤية الشركات السعودية للنمو. ويمثل توسّعنا في المملكة وشراكاتنا مع جهات رائدة، إلى جانب قدرتنا على تصميم تجارب تناسب الثقافة المحلية، كلها عوامل تجعل دي سكويرز في موقع الريادة لتلبية الطلب الحالي وقيادة المرحلة المقبلة من تطوير برامج ولاء العملاء في المنطقة."
في سوق تتحول فيه المدفوعات نحو الرقمنة بوتيرة غير مسبوقة، وتتغير فيه أنماط الشراء والتفاعل على مدار الساعة، يرى قناوي أن الفرصة اليوم تكمن في إعادة صياغة التجربة بأكملها لتصبح أكثر إنسانية وارتباطًا بقيمة العميل، وهو ما تضعه "دي سكويرز" في صميم إستراتيجيتها. فالشركة، برؤيته، تسعى لأن تكون شريكًا استراتيجيًا يساهم في تشكيل مستقبل تجارب العملاء في السعودية والمنطقة ليعتمد على البيانات وتصميم تجارب مرنة وبناء علاقة متينة بين العلامة التجارية والعملاء.