"مهلة الشهر" تنتهي ورسائل تذكير.. مطالبات لـ"إحكام" بالتمديد لبعد رمضان

وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" قد نوّهت في التاسع عشر من فبراير الماضي لأصحاب الطلبات التي تمّ تقديمها سابقاً على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخه، وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 5-5-1444هـ.