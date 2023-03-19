"مهلة الشهر" تنتهي ورسائل تذكير.. مطالبات لـ"إحكام" بالتمديد لبعد رمضان

تنتهي، اليوم الأحد، مهلة الشهر التي منحتها الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" لأصحاب الطلبات التي تمّ تقديمها سابقاً على المنصة ولم تستكمل إجراءاتها.
وكانت المهلة قد بدأت أعمالها في التاسع عشر من فبراير الماضي، وتلقى عددٌ من المواطنين رسائل تذكير عبر الجوّال والايميل من منصة إحكام في الساعات الماضية تفيد بضرورة المبادرة بالسداد خلال 48 ساعة حتى تتسنى دراسة الطلب وعرضه على اللجان المختصّة.
وطالب عددٌ من المستفيدين بتمديد المهلة الى ما بعد شهر رمضان المبارك لتكون الفرصة سانحة لهم، واضعين أملاً كبيراً في القائمين على المنصة بالنظر في ذلك.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" قد نوّهت في التاسع عشر من فبراير الماضي لأصحاب الطلبات التي تمّ تقديمها سابقاً على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة على ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخه، وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاريخ 5-5-1444هـ.
وأضافت "إحكام" أنها خصّصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 1442/5/5هـ، وذلك حرصاً على خدمتهم وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك والرد على الاستفسارات كافة وتلقي الملاحظات من خلال: مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544).