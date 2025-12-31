"تعليم الباحة" يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري

وبيّن أن استقبال الاتصالات يتم يوميًا من الساعة (9) صباحًا حتى (12) مساءً طوال فترة الاختبارات، عبر الرقم المخصص (0177272360)، مؤكدًا حرص الإدارة على توفير قنوات دعم فاعلة تسهم في تحسين تجربة الطلبة التعليمية ورفع جاهزيتهم.