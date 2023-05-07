"آل منجم" يُشيد بجهود المملكة في الحرب على المخدّرات بجميع أنواعها

وتحدّث مدير فرع المركز بمنطقة نجران، راشد آل منجم، عن خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع، مشيدًا بجهود المملكة في الحرب على المخدرات بأنواعها عبر تسخير الإمكانات والقوى كافة؛ للقضاء على مروّجيها قبل تنفيذ جرائمهم ضدّ المجتمع، مؤكدًا أهميةَ الحوار الأسري في الحدّ من الانزلاق في آفة المخدرات.