"مسيرات خيول وسيارات كلاسيكية".. "مرات" تحتفل بـ"اليوم الوطني"

رعى محافظ مرات، سند بن عماش آل حفيظ، حفل الأهالي باليوم الوطني الرابع والتسعين، في "بوليفارد مرات".
جاء ذلك بتنظيم بلدية محافظة مرات، ومشاركة لجنة التنمية الاجتماعية بمرات.
وبدأت الفعاليات بتنفيذ مسيرة وطنية شملت السيارات الكلاسيكية والخيول والجمال، بمتابعة وتنظيم الجهات الأمنية بالمحافظة؛ حيث انطلقت من دوار الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- حتى موقع الحفل في بوليفارد مرات.
واشتملت الفعاليات على تنظيم معارض الأسر المنتجة والأركان التراثية بمشاركة متحف عبدالرحمن الدايل للتراث ومتحف الضويحي للتراث، إضافة إلى مسرح للطفل ومعرض للرسومات في صالة محمد السليم للفنون التشكيلية بإشراف مكتب إدارة التعليم بمحافظة شقراء.
ونظم الحفل الرسمي بعد صلاة العشاء بحضور محافظ مرات سند آل حفيظ، ورؤساء الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة؛ حيث بدأ بالسلام الوطني والقرآن الكريم، ثم كلمة للمحافظ بهذه المناسبة.
وألقيت القصائد الوطنية للشاعرين إبراهيم عبدالرحمن الدهيش وعايض راكان القحطاني، ثم استمتع الحضور بمشاهدة "أوبريت" إنشادي، بتنظيم ادارة التعليم بمحافظة شقراء، ثم أطلقت الألعاب النارية في سماء وساحات الحفل.
وفي نهاية الحفل، كرم محافظ مرات سند بن عماش آل حفيظ، ورئيس بلدية المحافظة عبدالملك بن سعد الهويمل، الجهات الداعمة والمشاركة.