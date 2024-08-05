"الإحصاء" تُطلق برنامج الإحصائيين السعوديين لاستقطاب الكوادر الوطنية

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة العامة للإحصاء، عدداً من المراحل للمشاركين في البرنامج، تتمثل في توظيف حديثي التخرج للعمل بشكلٍ مباشرٍ في الهيئة لمدة سنة واحدة، يحصلون خلالها على دورات تدريبية مكثّفة في العمل الإحصائي؛ تمهيداً لابتعاثهم لدراسة الماجستير، وحدّد البرنامج الذي يستمر التقدُّم إليه حتى الـ 29 من أغسطس الجاري، عدداً من التخصّصات المطلوبة وهي: الإحصاء، الرياضيات، البيانات الضخمة والتحليلات، الاقتصاد، علوم البيانات، الأساليب الكمية، هندسة البيانات.