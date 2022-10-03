قنصلية السعودية في هيوستن تحتفل باليوم الوطني الـ92

احتفلت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس الموافق 26/ 2/ 1444هـ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين.
وبتلك المناسبة نظَّم القنصل العام في هيوستن، شافي بن بجاد العتيبي، حفل استقبال حضره عدد من كبار المسؤولين في ولاية تكساس، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في هيوستن من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء القنصلية، وكذلك منسوبو الشركات السعودية العاملة في هيوستن، وجمع من المواطنين السعوديين.
شهد الحفل عرض فيلم وثائقي عن السعودية، استعرض التحولات الكبرى في السعودية في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. كما تضمنت الفعاليات العرضة السعودية احتفاء بذلك اليوم المجيد في تاريخ السعودية.