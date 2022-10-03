قنصلية السعودية في هيوستن تحتفل باليوم الوطني الـ92

وبتلك المناسبة نظَّم القنصل العام في هيوستن، شافي بن بجاد العتيبي، حفل استقبال حضره عدد من كبار المسؤولين في ولاية تكساس، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في هيوستن من الدول الشقيقة والصديقة، وأعضاء القنصلية، وكذلك منسوبو الشركات السعودية العاملة في هيوستن، وجمع من المواطنين السعوديين.