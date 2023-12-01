الصندوق السعودي للتنمية يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"

واستعرض الصندوق عبر شاشة رقمية تفاعلية، إسهاماته في قطاع الصناعة والتعدين التي وصلت إلى تمويل 16 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا بتمويلٍ يتجاوز 463.5 مليون دولار في مختلف الدول النامية حول العالم، ويُعد ذلك ضمن إطار استعراض الصندوق لنشاطه التراكمي الذي بدأ في عام 1975م، ليصل إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية حوالي 20 مليار دولار، وذلك في مختلف القطاعات التنموية والحيوية.