السعودية تُحذِّر من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن بناء المستوطنات وتوسيعها بالضفة الغربية

وأكدت أن السعودية تُعِدُّ هذه التصريحات انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛ وهو ما يُشكِّل سابقة خطيرة، مؤكدة أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة؛ لتطول شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.