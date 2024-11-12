السعودية تُحذِّر من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن بناء المستوطنات وتوسيعها بالضفة الغربية

أعربت وزارة الخارجية عن تحذير المملكة العربية السعودية الشديد من خطورة التصريحات المتطرفة لمسؤول إسرائيلي بشأن فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وبناء المستوطنات وتوسيعها.
وتفصيلاً، وقالت "الخارجية السعودية" إن هذه التصريحات تُقوِّض جهود السلام، بما فيها حل الدولتين، وتُشجع على الحروب، وتُنتج مزيدًا من التطرف، وتُضاعف التهديد لأمن المنطقة واستقرارها.
وأكدت أن السعودية تُعِدُّ هذه التصريحات انتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتكرس الاحتلال والتوسع في الاستيلاء على الأراضي بالقوة؛ وهو ما يُشكِّل سابقة خطيرة، مؤكدة أن تبعات استمرار الفشل الدولي تتعدى حدود هذه الأزمة؛ لتطول شرعية ومصداقية قواعد النظام الدولي، وتهدد استمراريته.