"النصلة والكوبرا والعروسة".. شاهد.. صخور نادرة شكّلتها الطبيعة بتيماء

استعرض الفيديو صخرة النصلة التي لطالما أذهلت كل من رآها، لاسيما أنها تبدو مقسومة نصفين كأنها شُقت بالليزر، ويبلغ طولها قرابة 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين المنفصلتين بشكل يدعو للدهشة، حتى باتت واحدة من أهم المواقع السياحية في محافظة تيماء.