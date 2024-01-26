"النصلة والكوبرا والعروسة".. شاهد.. صخور نادرة شكّلتها الطبيعة بتيماء

ما بين صخرة النصلة والكوبرا وصخرة العروسة، وثقت عدسة المصور سعد الكايد، عبر طائرة درون، معالم نادرة شكّلتها الطبيعة في تيماء.
استعرض الفيديو صخرة النصلة التي لطالما أذهلت كل من رآها، لاسيما أنها تبدو مقسومة نصفين كأنها شُقت بالليزر، ويبلغ طولها قرابة 8 أمتار، وتتربع على قاعدتين تحملان الصخرتين المنفصلتين بشكل يدعو للدهشة، حتى باتت واحدة من أهم المواقع السياحية في محافظة تيماء.
كما استعرض الفيديو، صخرة الكوبرا أيضاً، والتي سُميت بهذا الاسم نظراً لشكلها الذي يشبه ثعبان الكوبرا إلى حد كبير.
واختتم الفيديو بجولة حول صخرة العروسة، وتقع جنوب محافظة تيماء بقرابة 70 كم، وهي واحدة من مئات التشكيلات الصخرية التي تشتهر بها المحافظة، تشابه بشكلها الفريد العروسة التي ترتدي فستان زفافها، وشُكّلت على مدى آلاف السنين.