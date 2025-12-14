بدء العمل بجدول تصنيف مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ويحدد الجدول عقوبات متدرجة للمخالفات، تبدأ بالإنذار أو فرض غرامات تعادل أجرة شهرين، وتصل في حال التكرار إلى أجرة 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة.