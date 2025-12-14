محليات

بدء العمل بجدول تصنيف مخالفات العلاقة بين المؤجر والمستأجر

تم النشر في

بدأ العمل بجدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي يتضمن تحديد أنواع المخالفات والعقوبات المترتبة عليها، في خطوة تهدف إلى تنظيم السوق الإيجاري وتعزيز الامتثال وحفظ الحقوق.

غرامات تصل إلى أجرة 12 شهرًا

ويحدد الجدول عقوبات متدرجة للمخالفات، تبدأ بالإنذار أو فرض غرامات تعادل أجرة شهرين، وتصل في حال التكرار إلى أجرة 12 شهرًا، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة.

تنظيم زيادة الأجرة وربطها بالعقود النظامية

وشمل الجدول مخالفات تتعلق بزيادة الأجرة الإجمالية للعقار أو فرض أجرة مخالفة لما ورد في عقد الإيجار المبرم، مع تطبيق العقوبات وفق عدد مرات المخالفة.

إلزامية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا

وأكد الجدول بدء تطبيق العقوبات على عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بدءًا بالإنذار ثم الغرامات المالية عند التكرار.

ضبط الامتناع عن تجديد العقود والإخلاء

كما تضمن تصنيف مخالفات الامتناع عن تجديد عقد الإيجار أو إلزام المستأجر بالإخلاء دون مبرر نظامي في الحالات المحددة.

التأكيد على حق المتضرر في التعويض

ونص الجدول على أن تطبيق العقوبات لا يخل بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض وفق الأنظمة

العلاقة بين المؤجر والمستأجر

