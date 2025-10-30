المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع الـ (69) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اختتم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ (69) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكويت, برئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومتابعة مستجدات تنفيذ وإعداد مشاريع الأنظمة (القوانين) التجارية لدول المجلس، ومناقشة مستجدات لجنة وكلاء الاستثمار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة العمل الخليجي المشترك وتعزيز الحوار مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص.
كما اطَّلع أصحاب المعالي والسعادة على تقرير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.
وشارك الوفد في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول المجلس، حيث شهد الاجتماع مناقشة مستجدات العمل في هيئة التقييس الخليجية، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الدول الخليجية في مجالات التقييس؛ لدعم التجارة البينية والنمو الاقتصادي المشترك.
كما شارك في اللقاء التشاوري السادس بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس مع رواد الأعمال الخليجيي.
والتقى معالي الدكتور سعد القصبي مع وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة بن عبدالله العسكر، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله بن عادل فخرو، ووزير الدولة لشؤون التجارة البريطاني كريس براينت، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، ورئيس مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس.