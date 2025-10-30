المملكة تختتم مشاركتها في الاجتماع الـ (69) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وشارك الوفد في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول المجلس، حيث شهد الاجتماع مناقشة مستجدات العمل في هيئة التقييس الخليجية، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الدول الخليجية في مجالات التقييس؛ لدعم التجارة البينية والنمو الاقتصادي المشترك.