العُلا تفتح صفحات الماضي وتحوّلها إلى تجربة حيّة في مهرجان "الممالك القديمة"

ومن أبرز فعاليات هذا العام، تعود تجربة “مساء الحِجر” الحائزة على عدة جوائز، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 14 فبراير، لتأخذ الزوار في رحلة ثرية تحت نجوم العُلا المتلألئة، في أول موقع سعودي مُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، كما ستُقدَّم تجربة "مسرح الحياة"، التي تمزج بين الضوء والصوت والرائحة والمذاق، لتجسيد ملامح الحضارة النبطية بصورة غير مسبوقة.